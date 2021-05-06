Фото: Twitter / ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» оштрафовали на 300 тысяч рублей за поведение болельщиков в гостевом матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала». Об этом рассказал глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц в четверг, 6 мая.

— За неправомерные действия зрителей, в том числе создающие угрозу собственным жизни и здоровью, — 50 тысяч рублей. За неправомерные действия зрителей, в том числе выраженные в причинении имущественного ущерба объекту спорта, — 100 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц.

Кроме того, столичную команду оштрафовали на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, а также на 50 тысяч рублей — за использование пиротехнических изделий. За нарушение санитарного регламента «Спартаку» придется заплатить 50 тысяч рублей, а главному тренеру команды Доменико Тедеско придется заплатить еще 50 тысяч рублей за то, что он покидал пределы технической зоны.

Тульский «Арсенал» получил штрафы на сумму 470 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что фанаты «Арсенала» и «Спартака» устроили потасовку на матче.

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