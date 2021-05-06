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«Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов
Фото: freeimages.com

«Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

Татьяна Плотникова

Спорт

Лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Реалом»» в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Первая игра команд в Мадриде завершилась со счетом 1:1. Ответная встреча в Лондоне закончилась со счетом 2:0 в пользу «Челси». Голы забили Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85-я минута).

В финале Лиги чемпионов «Челси» 29 мая в Стамбуле сыграет с другим английским клубом «Манчестер Сити».

Читайте также: «Манчестер Сити» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

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