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Фанаты «Арсенала» и московского «Спартака» устроили потасовку на матче РПЛ
Фото: twitter.com/fcsm_official

Фанаты «Арсенала» и московского «Спартака» устроили потасовку на матче РПЛ

Иван Юминов

Спорт

Между фанатами тульского «Арсенала» и московского «Спартака» произошла стычка на матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходит в Туле на стадионе «Арсенал» в понедельник, 3 мая.

Во время игры фанаты стали перекидываться креслами между секторами. Такая ситуация, по словам одного из сотрудников правоохранительных органов, случилась из-за того, что фанатов разных команд близко посадили друг с другом.

В результате вырвано несколько десятков кресел. На данный момент ситуация стабилизирована, отмечает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу, разгромив «Локомотив».

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ФК «Спартак»ФК Арсеналстолкновения с фанатами
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