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РПЛ проведет проверку по факту заявления руководства «Локомотива» по болельщикам
Фото: Twitter / Локомотив

РПЛ проведет проверку по факту заявления руководства «Локомотива» по болельщикам

Илья Ашуров

Спорт

Информация из заявления «Локомотива» о чрезмерных мерах в отношении болельщиков команды на гостевом матче с «Зенитом» будет проверена. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

РПЛ проведет проверку указанной информации совместно с Российским футбольным союзом.

Матч в рамках 28-го тура РПЛ прошел в Санкт-Петербурге 2 мая и завершился победой хозяев поля со счетом 6:1. После окончания встречи руководство «Локомотива» заявило, что от болельщиков команды поступило много жалоб в связи с «чрезмерными ограничительными мерами». Также руководство «красно-зеленых» выразило недовольство тем, что болельщикам было предоставлено 1817 мест вместо положенных 2 тысяч.

Кроме того, болельщики железнодорожников сообщили, что после матча их принудительно вывозили на автобусах в центр города, хотя многие прибыли на личных автомобилях. Кроме того, из-за поломки автобусов некоторые болельщики опоздали на поезд и самолет, сообщает ТАСС.

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«Зенит»ЛокомотивРПЛ
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