Первая неделя после Пасхи — 2021: названы главные традиции, обряды и приметы

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Церкви, которые живут по юлианскому календарю, в том числе и Русская православная, с 2 мая и в течение 40 дней отмечают Светлую Пасху. Первая неделя после Пасхи называется Светлой седмицей. В этом году она проходит с 2 по 9 мая.

С этим важным временем связано много обрядов, традиций, запретов и примет. Первая неделя завершается праздником Антипасха, или по-другому Красной горкой. Согласно древней русской традиции, с этого праздника начинается сезон свадеб.

Названия дней

В народе каждый день первой послепасхальной недели имеет свое название. Понедельник — Поливальный. Издревле в этот день было принято обливаться водой. Так люди «смывали» грехи и болезни. Вторник называли Купальницей. В этот день тоже обливались. Это были обрядовые игры с участием юношей и девушек.

По средам — Хороводницам — молодые люди водили хороводы, а также играли в другие забавы и проводили веселые обряды. Четверг считался Пасхой Мертвых, или Навским днем (от древнерусского «навь» — потусторонние силы). В этот день люди поминали усопших, оставляли им угощения в честь радости Христового Воскресения.

Пятница — Прощеная. В этот день издревле было принято мириться с родителями и близкими. Суббота называлась Артос. По этим дням, согласно апостольской традиции, верующим раздавали хлеб. А в воскресенье — Антипасха, или Фомино воскресенье, или Красная горка — на Руси начинался весенний сезон свадеб.

Традиции и приметы

Светлая седмица считается одним из самых радостных периодов для верующих, отмечает ФАН. Так как Великий пост завершился, то разрешена любая пища и вино. Согласно традициям, принято щедро угощать родных и друзей, ходить в гости, жертвовать деньги на благое дело. Скупиться в эту неделю считается грехом. Однако пьянство и обжорство тоже не приветствуется.

Под табу попадают все ссоры и скандалы. Нельзя сидеть дома, унывать и быть в одиночестве. Например, девушке, что всю эту неделю просидит взаперти, сулили неудачную личную жизнь.

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