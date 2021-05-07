Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Политолог заявил, что Чехия потеряла лицо после скандала о взрывах во Врбетице
Фото: Pexels

Политолог заявил, что Чехия потеряла лицо после скандала о взрывах во Врбетице

Елена Фролова

В мире

Ведущие чешского радио раскрыли неизвестные ранее подробности о взрывах во Врбетице, которые произошли на складах боеприпасов в 2014 году.

Так, по информации журналистов, временно нанятые рабочие компании, хранивший вооружение на этих складах, за сутки до взрыва неожиданно получили отгул на другой день. Кроме того, именно в это время склад решил посетить владелец фирмы. Это было необычно, так как он всегда приезжал в сопровождении других людей. В феврале этого года у бизнесмена были проведены обыски.

Как отметили на радио, его задержание свидетельствует о том, что полиция не рассматривает его в качестве свидетеля, а подозревает в сокрытии какой-либо информации о взрывах, передает Общественная служба новостей. Правоохранительные органы выясняют, не помогали ли он российским агентам попасть на территорию складов.

Тем временем политолог Алексей Мартынов считает, что чешские власти потеряли авторитет в Европе из-за скандала, связанного с этими взрывами.

— В настоящее время ради того, чтобы угодить своим американским партнерам, Чехия в Европе практически потеряла лицо. Авторитет, который государство имело, в «Вышеградской четверке», в Восточной Европе потерян, — подчеркнул Мартынов.

По его словам, выбрав путь нагнетания конфликта с Россией по делу во Врбетице, Чехия «не вернет свое лицо», а лишь увязнет в этой неприглядной истории без прямых доказательств, отмечает ИА «НСН». Он также напомнил, что по той же схеме была создана шумиха вокруг скандала с отравлением Скрипалей.

Читайте также: Премьер Чехии призвал «успокоить» натянутые отношения между Москвой и Прагой

взрывЧехиясклады
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: Как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Все мнения
О проекте