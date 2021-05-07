Политолог заявил, что Чехия потеряла лицо после скандала о взрывах во Врбетице

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Ведущие чешского радио раскрыли неизвестные ранее подробности о взрывах во Врбетице, которые произошли на складах боеприпасов в 2014 году.

Так, по информации журналистов, временно нанятые рабочие компании, хранивший вооружение на этих складах, за сутки до взрыва неожиданно получили отгул на другой день. Кроме того, именно в это время склад решил посетить владелец фирмы. Это было необычно, так как он всегда приезжал в сопровождении других людей. В феврале этого года у бизнесмена были проведены обыски.

Как отметили на радио, его задержание свидетельствует о том, что полиция не рассматривает его в качестве свидетеля, а подозревает в сокрытии какой-либо информации о взрывах, передает Общественная служба новостей. Правоохранительные органы выясняют, не помогали ли он российским агентам попасть на территорию складов.

Тем временем политолог Алексей Мартынов считает, что чешские власти потеряли авторитет в Европе из-за скандала, связанного с этими взрывами.

— В настоящее время ради того, чтобы угодить своим американским партнерам, Чехия в Европе практически потеряла лицо. Авторитет, который государство имело, в «Вышеградской четверке», в Восточной Европе потерян, — подчеркнул Мартынов.

По его словам, выбрав путь нагнетания конфликта с Россией по делу во Врбетице, Чехия «не вернет свое лицо», а лишь увязнет в этой неприглядной истории без прямых доказательств, отмечает ИА «НСН». Он также напомнил, что по той же схеме была создана шумиха вокруг скандала с отравлением Скрипалей.

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