Премьер Чехии призвал «успокоить» натянутые отношения между Москвой и Прагой

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Напряженную атмосферу в чешско-российских отношениях необходимо успокоить. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в своем выступлении перед депутатами парламента.

Он напомнил парламентариям о возможности включения Чехии в список недружественных России государств.

— Думаю, что нам необходимо успокоить эту, разогретую эмоциями, напряженную атмосферу в отношениях, — цитирует Андрея Бабиша РИА Новости.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

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