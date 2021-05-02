Премьер Чехии вызвал главу Минюста после ее слов о версиях ситуации во Врбетице

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал на разговор министра юстиции Марию Бенешову после ее заявления о том, что в деле о взрывах во Врбетице существует несколько версий. Об этом рассказал первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире Чешского ТВ.

По словам Гамачека, чешская полиция прорабатывает «российскую версию» случившегося. Первый вице-премьер подчеркнул, что в деле были замешаны сотрудники ГРУ, в частности, подразделение 29155.

— Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской республике, — пояснил политик.

Он добавил, что вопрос увольнения Бенешовой будет решать премьер. Он уточнил, что выборы пройдут в стране через пять месяцев, поэтому не нужно спешить с изменениями в должностях.

— Мы знаем, что сделали россияне, знаем, как они это сделали. Они знают, что это сделали, и знают о том, что мы знаем, что они это сделали. Единственное, чего они не знают, — что мы на них имеем, — отметил Гамачек.

Бенешова 29 апреля заявила, что на заседании видела только данные контрразведки. При этом «живые» материалы расследования никто не показывал. По мнению Бенешовой, существует несколько возможных версий случившегося.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

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