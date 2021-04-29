Минюст Чехии сообщил о третьей версии в деле о взрывах на складах во Врбетице

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Есть еще одна версия случившегося на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году. Об этом рассказала глава Министерства юстиций Чехии Мария Бенешова в четверг, 29 апреля.

Она отметила, что ее мнение схоже с мнением президента Чехии Милоша Земана.

— При этом я видела только сообщение контрразведки, к «живым» материалам расследования никто не имеет доступа. Я даже считаю, что существует еще одна возможная версия, — сказала Мария Бенешова в беседе с изданием Novinky.

При этом она отказалась раскрыть подробности третьей версии случившегося в 2014 году. По ее словам, этой информацией она не может поделиться.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Позднее президент Чехии Милош Земан отметил, что спецслужбы Чехии не располагают доказательствами того, что «российские агенты» были на взорвавшихся складах во Врбетице.

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