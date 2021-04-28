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Медведев назвал «высосанными из пальца» обвинения Чехии против России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Медведев назвал «высосанными из пальца» обвинения Чехии против России

Иван Юминов

Внешняя политика

Обвинения Чехии в отношении России касательно взрывов на складе во Врбетице высосаны из пальца. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в среду, 28 апреля.

— Ну вот они взяли и выслали большое количество наших дипломатов. Они на что рассчитывали — что мы это проглотим, что ли? — задался вопросом зампред ведомства.

Чешским властям стоит сперва доказать, что там что-то происходило, ведь этот повод высосан из пальца, заявил Медведев в эфире VKLive.

Ранее Медведев рассказал о своем отношении к оппозиции.

Конфликт с Чехией

Напомним, что 17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге, которые якобы работают на российскую разведку под дипломатическим прикрытием. Помимо этого, в Праге считают, что Россия причастна к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Взрывы во Врбетице

В чешской деревне Врбетице 16 октября и 3 декабря 2014 года произошли взрывы на складе боеприпасов. В результате первого погибли два человека. Причина взрыва не была до конца выяснена. По одной из версий, в случившемся виноваты рабочие склада.

Читайте также: Германия поддержала высылку российских дипломатов из Чехии

Дмитрий МедведевЧехиявысылка дипломата
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