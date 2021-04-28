«Нормальная часть общества»: Медведев рассказал о своем отношении к оппозиции

Фото: пресс-служба администрации президента РФ

Оппозиция является нормальной частью любого общества, и к ней необходимо относиться соответствующе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 28 апреля.

— Я не думаю, что я здесь открою Америку, к оппозиции нужно относиться нормально, оппозиция — это нормальная часть любого общества, она есть везде. Она есть в других странах, она есть у нас, — рассказал зампред ведомства.

Медведеву неоднократно приходилось встречаться с представителями оппозиции, поэтому ему удалось выработать конструктивные отношения в этом плане, заявил зампред в эфире VKLive.

Ранее бывший президент страны рассказал, сколько россиян нужно привить от COVID-19.

Читайте также: Медведев дал совет США по налаживанию отношений с Россией