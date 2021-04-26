Медведев рассказал, сколько россиян нужно привить от COVID-19

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В России от коронавирусной инфекции необходимо привить не менее 70 миллионов граждан. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его словам, данное число людей необходимо для формирования коллективного иммунитета. Медведев напомнил, что в настоящее время количество вакцинированных составляет около 11 миллионов россиян.

— Так что здесь еще предстоит довольно значительный путь, — цитирует Медведева РИА Новости.

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