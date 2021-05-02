Захарова ответила словами святого Антония на заявление Британии о «пропаганде» из России

Фото: МИД РФ

В МИД России призвали западные страны задуматься над собственной дезинформацией в ответ на обвинения РФ в пропаганде. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Великобритания надеется убедить страны G7 в необходимости создания механизмов для оперативного реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации».

Захарова ответила на слова Рааба, процитировав преподобного Антония Великого.

— В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», — заявила представитель МИД РФ.

По ее словам, западные страны «насквозь больны пропагандой». Захарова отметила, что иностранные государства оправдывают свои незаконные действия, занимаются дезинформацией, но продолжают обвинять в пропаганде Россию, сообщает радио «Говорит Москва».

Ранее Мария Захарова призвала не допустить превращения области вакцинации от коронавируса в поле «политических игр». По ее словам, дезинформация в этой сфере может наносить вред людям во всем мире.

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