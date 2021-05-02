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Британия предложила G7 создать механизмы по борьбе с «пропагандой России»
Фото: flickr.com / Rob Mitchell

Британия предложила G7 создать механизмы по борьбе с «пропагандой России»

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Страны «Группы семи» (G7) планируют изучить возможность создания механизмов для оперативного реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации». Об этом рассказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Он отметил, что Великобритания надеется убедить партнеров в необходимости создания подобных механизмов. По словам Рааба, страны должны быстро и вместе реагировать на якобы пропаганду России и не давать дезинформации распространяться.

— Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира, — отметил Рааб.

По его словам, Россия и Китай хотят посеять недоверие к властям западных стран. В частности, политик упомянул якобы дезинформацию о вакцинации против коронавируса и вмешательствах в выборы, пишет Reuters.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не допустить превращения области вакцинации от коронавируса в поле «политических игр». По ее словам, дезинформация в этой сфере может наносить вред людям во всем мире.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Россия и США вернулись к состоянию холодной войны.

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Британияотношение к Россиипереговоры
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