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Более двух тысяч путевок в санатории дозакупили в Подмосковье для льготников
Фото: pixabay.com

Более двух тысяч путевок в санатории дозакупили в Подмосковье для льготников

Елена Фролова

Здоровье

Более двух тысяч путевок на санаторно-курортное лечение дополнительно купили в Московской области для федеральных льготников. Такую информацию предоставили в пресс-службе Министерства социального развития региона.

— Санатории будут принимать на лечение жителей Подмосковья, у которых имеются заболевания кровообращения, пищеварения, нервной и эндокринной систем, а также опорно-двигательного аппарата, — объяснила глава ведомства Ирина Фаевская.

Всего в этом году санаторно-курортное лечение получат свыше десяти тысяч жителей области, которые относятся к числу федеральных льготников, отмечает РИАМО. Среди них есть инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и другие. Все они имеют право на бесплатное лечение в санаториях.

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