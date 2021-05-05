Компенсации за ЖКХ и курортная путевка: «Мои документы» рассказали об услугах для ветеранов
В преддверии Дня Победы «Мои документы» рассказали о полезных для ветеранов Великой Отечественной войны услугах, которые можно получить в центрах госуслуг.
В частности, ветераны смогут обратиться в любой из офисов «Мои документы» для оформления компенсаций за оплату услуг ЖКХ и местной телефонной связи. Для этого при себе необходимо иметь паспорт, реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств и удостоверение ветерана.
Также специалисты помогут ветеранам получить санаторно-курортную путевку. Для этого будет необходимо подать соответствующее заявление. При себе нужно будет иметь паспорт, справку от врача (форма 070/у) с диагнозом и рекомендациями относительно характера и места лечения.
Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны смогут обратиться в «Мои документы», если потеряли свое удостоверение. Для восстановления данного документа заявителю достаточно предъявить паспорт и фотографию.
Напомним, в столичных центрах госуслуг «Мои документы» провели более восьми тысяч консультаций для ветеранов в рамках проекта «Москва — с заботой о ветеранах».
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