Компенсации за ЖКХ и курортная путевка: «Мои документы» рассказали об услугах для ветеранов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В преддверии Дня Победы «Мои документы» рассказали о полезных для ветеранов Великой Отечественной войны услугах, которые можно получить в центрах госуслуг.

В частности, ветераны смогут обратиться в любой из офисов «Мои документы» для оформления компенсаций за оплату услуг ЖКХ и местной телефонной связи. Для этого при себе необходимо иметь паспорт, реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств и удостоверение ветерана.

Также специалисты помогут ветеранам получить санаторно-курортную путевку. Для этого будет необходимо подать соответствующее заявление. При себе нужно будет иметь паспорт, справку от врача (форма 070/у) с диагнозом и рекомендациями относительно характера и места лечения.

Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны смогут обратиться в «Мои документы», если потеряли свое удостоверение. Для восстановления данного документа заявителю достаточно предъявить паспорт и фотографию.

Напомним, в столичных центрах госуслуг «Мои документы» провели более восьми тысяч консультаций для ветеранов в рамках проекта «Москва — с заботой о ветеранах».

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