Юные добровольцы раздают на улицах города георгиевские ленточки, напоминая жителям столицы о Великой Победе

Участники общественного движения «Волонтеры Победы» Михаил Тюриков и Юлия Таралина раздают георгиевские ленточки на Манежной площади / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

27 апреля в столице стартовала Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка». Волонтеры вышли на улицы, чтобы раздать горожанам главный символ праздника Победы.

В самом центре столицы, на Манежной площади, среди массы людей ярко выделяются форменные синие жилетки «Волонтеров Победы».

— Здравствуйте, я волонтер акции «Георгиевская ленточка», — представляется доброволец Полина Помазнева, подходя к гуляющим москвичам и держа в руках черно-оранжевые ленты.

Девушка всегда хотела быть частью этой акции, но раньше из-за слишком юного возраста ее не принимали в ряды волонтеров.

— Когда мне наконец исполнилось 14 лет, я решила участвовать в акции, но случилась пандемия, и ее перенесли в онлайн, пришлось ждать еще год, — говорит Полина Помазнева.

Волонтеры выдают москвичам и туристам не только георгиевскую ленточку, но и памятку. Там написана краткая история возникновения символа военной доблести и славы, а также как правильно его нужно носить.

— Георгиевскую ленточку не рекомендуется повязывать на голову и ниже пояса, например, на шнурках или брюках. Лучше всего прикрепить ее около сердца в виде простой петельки или изящного бантика. Кроме того, она обязательно должна быть чистой, — говорит более опытный волонтер Юлия Таралина.

По ее словам, многие люди проявляют интерес к акции. Они не выхватывают на бегу ленточки из рук раздающих, а останавливаются, задают вопросы и просят показать, как сложить ленту, чтобы приколоть ее к одежде.

Кстати, в Москве, помимо акции «Георгиевская ленточка», проводится много других тематических мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. Например, в школах активисты круглый год проводят уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, создают небольшие патриотические музеи.

По мнению заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павла Абрамова, современные дети с удовольствием приходят на такие встречи, ведь они с малых лет понимают важность изучения истории своей страны и родного города.

— Все наши организации вовлечены в деятельность, направленную на то, чтобы молодежь ценила связь поколений. Особенно активно работа ведется в преддверии 9 Мая, — отметил Павел Абрамов.

В городе работает и Общероссийское движение «Бессмертный полк».

— Наше движение и «Георгиевская ленточка» созвучны: мы — корни одного и того же народного посыла, — отметил сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» Сергей Макаров.

Кроме просветительской деятельности в столице заботятся о самих ветеранах. Городские власти предусмотрели для них выплаты и различные льготы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Конорева, председатель московского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры победы»:

— В Москве к акции «Георгиевская ленточка» присоединились более 500 волонтеров. Выдача лент проводится как на улицах города, так и в учебных учреждениях. Все добровольцы перед стартом акции прошли предварительное обучение. В программе подготовки был образовательный курс на онлайн-платформе «Волонтеров Победы», а также офлайн-обучение на площадке одного из столичных вузов. Волонтеры познакомились с историей акции и узнали, как стоит носить георгиевскую ленточку.

ИСТОРИЯ

Георгиевская лента была учреждена 26 ноября 1769 года по указу императрицы Екатерины II. Это было дополнение к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца, Георгиевскому кресту и Георгиевской медали. Цвета ленты — оранжевый и черный — символизируют дым и пламя. Сейчас этот символ используется как элемент боевых знамен гвардейских частей. Акцию «Георгиевская ленточка» запустили в 2005 году в честь 60-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

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