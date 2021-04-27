Евгений Нифантьев: Студенты должны быть волонтерами, а не официантами

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На встрече с московскими студентами член Общественной палаты России Евгений Нифантьев предложил молодежи активнее участвовать в волонтерском движении.

Всероссийская акция «Мы вместе», запущенная с началом COVID–19 в 2020 году, объединила около 200 тысяч волонтеров, которые в разных регионах России оказывали помощь врачам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. В число волонтеров акции вошли и сотрудники сети социальных аптек «Столички», основателем которой является Евгений Нифантьев. За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции его коллеги были удостоены награды президента России Владимира Путина — памятного знака и грамоты, а сам он — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

— Эта награды — целиком и полностью заслуга наших сотрудников, которые включились во всероссийскую акцию «Мы вместе» и работали ответственно, осознавая важность поставленных задач, — отметил Нифантьев.

По словам Нифантьева, среди их волонтерской группы сформировалась команда студентов, трудившаяся на самых сложных участках — в «красных зонах» больниц и госпиталей. Другие взяли на себя доставку продуктов питания, лекарств на дом пожилым людям, оказавшимся в изоляции. В один ряд с опытными врачами встали ординаторы, аспиранты и студенты Сеченовского университета, Российского национального исследовательского медицинского университета и других медицинских вузов Москвы.

Одним из добровольцев был Егор Огнев, учащийся Сеченовского университета. На встрече Егор рассказал, что волонтерством занимается с 2017 года.

— В прошлом году я прошел боевое крещение. Конечно, страшно было. Понимаешь же, что в любой момент можешь заболеть. Слава Богу, все обошлось. Сейчас ситуация намного проще. Работаю на доставке лекарств. Особенно пожилым, нужна любая помощь, поэтому делаю, что могу, — рассказал молодой человек.

Такая социальная ответственность свойственна российскому студенчеству, уверен Евгений Нифантьев. Поэтому он предложил любому желающему участнику встречи вступить в волонтерский штаб, созданный им несколько месяцев назад с целью расширения общественной работы на территории Южного округа столицы. В ответ молодые люди признались, что идея им нравится, но есть сомнения, касающиеся сложности совмещения и учебы, и добровольческой помощи. А кроме того, большинство из них вынуждено еще и подрабатывать.

Нифантьев сразу отметил, что волонтерство ведется на добровольной основе и, в отличие от работы, не занимает всего свободного времени. При этом он признал проблему совмещения учебы и подработки: это было во все времена, и молодежи всегда приходилось искать источники какого-то дохода, что нередко вредило обучению. Но при этом бизнесмен уверен: на первом и втором курсе необходимо максимально посещать занятия. А дальше уже каждый пусть сам определяется, что ему важнее:

— Если нужно зарабатывать, то лучше сразу идти работать, если есть стремление получить образование, то, конечно, нужно все силы направить на обучение, — отметил Нифантьев.

Впрочем, есть и иная точка зрения. Так, успешный российский предприниматель Михаил Гончаров, управляющий сети мини-ресторанов быстрого питания, полагает, что если студент найдет небольшую почасовую подработку, то это не будет сильно влиять на учебный процесс.

— Я отношусь к такой ситуации абсолютно нормально, потому что сам так жил, когда был студентом. Даже в Америке студенты подрабатывают — за рубежом это скорее даже традиция, — заявил он.

Чтобы молодежь могла делать выбор в пользу образования, член Общественной палаты России Евгений Нифантьев предложил увеличить размер стипендии до прожиточного минимума, установленного в Москве на 2021 год — 18 тысяч рублей. Такая сумма, по его мнению, позволит студентам спокойно получать знания, не отвлекаясь на посторонние вещи.

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