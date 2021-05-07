Цветы к памятнику Георгию Жукову возложили в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Торжественно-траурную церемонию возложения цветов к памятнику советского полководца, маршала Советского Союза и четырежды Героя Советского Союза Георгию Жукову провели в петербургском Московском парке Победы в пятницу, 7 мая.

На Аллее Героев присутствовали ветераны, учащиеся школ и высших учебных заведений, а также жители Северной столицы и представители администрации. Церемонию приурочили к двум событиям — наступающему 9 Мая и 26-летию со дня открытия памятника «Маршалу Победы».

Помимо этого, цветы возложили к памятному знаку «Вагонетка», который расположен возле Адмиралтейского пруда. Он напоминает жителям города о страшных блокадных днях, которые прошли в Ленинграде, отмечают «Невские новости». Кроме этого, цветы возложили у Павильона памяти.

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