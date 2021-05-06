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Музей Победы пригласил москвичей на фестиваль фронтовой формы
Фото: Музей Победы

Музей Победы пригласил москвичей на фестиваль фронтовой формы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День Победы, 9 мая, Музей Победы пригласил москвичей и гостей столицы поучаствовать в фестивале фронтовой формы «Мундир Победы». Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Для участия в фестивале необходимо прийти в музей в стилизованном военном обмундировании времен Великой Отечественной войны. Участников сфотографируют во время прохождения в костюмах по импровизированному подиуму. Снимки опубликуют на официальных страницах Музея Победы в социальных сетях.

Участников, чьи фотографии наберут наибольшее число голосов, пригласят на бесплатную экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа». Дефиле пройдет в 14:00 и 16:00 в Зале Полководцев.

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