Музей Победы запустил конкурс о раритетах Великой Отечественной войны

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы запустил международный конкурс видеороликов «Раритеты Великой Победы».

К акции, приуроченной к 76-летию Победы, смогут присоединиться государственные и частные, школьные и университетские, ведомственные и корпоративные музеи со всего мира. Участникам предлагают записать видеоролик, в котором учреждения культуры расскажут о раритете, связанном с историей Второй мировой и Великой Отечественной войн.

3 сентября конкурсные видеоролики будут размещены на сайте Музея Победы, где их смогут оценить интернет-пользователи. Онлайн-голосование продлится до 15 октября. Итоги конкурса будут подведены 20 октября.

Планируется, что церемония награждения победителей состоится во время работы Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Конкурс проводится в рамках Международного проекта «Территория Победы» совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны и труда при поддержке Российского информационного агентства «ПобедаРФ» и Онлайн ТВ Музея Победы.

Ранее сообщалось, что Музей Победы пригласил горожан Москвы на празднование Дня Победы.

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