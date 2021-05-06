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В Музее Победы раритеты расскажут о подвигах фронтовых кассиров 
Фото: АГН Москва

В Музее Победы раритеты расскажут о подвигах фронтовых кассиров 

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в среду, 5 мая, открылась выставка «Фронтовые кассиры: неизвестные факты войны».

В шести разделах экспозиции представлены документы из архива Банка России, фотографии, личные вещи кассиров в военное время — всего около 30 экспонатов. Выставка знакомит посетителей в работой сотрудников Госбанка СССР, которые в годы Великой Отечественной даже в полевых условиях выдавали деньги, проводили расчеты, обеспечивали сохранность ценностей.

Гости музея узнают, как разворачивались полевые кассы, транспортировались ценности, как была организована работа в блокадном Ленинграде и за пределами СССР в 1945 году, когда полевые учреждения Госбанка действовали на территории 14 иностранных государств.

Среди экспонатов — подлинные предметы времен войны. Это денежные купюры (червонцы и рубли), талоны, печати, а также бумажный вкладыш к «смертному медальону» начальника полевой кассы, погибшего в бою. Экспозицию дополняют аудиовизуальные инсталляции. Например, они «перенесут» посетителей на рабочее место кассира.

Здесь можно будет прослушать письма и воспоминания очевидцев военных событий, их прочитает народный артист России Сергей Чонишвили и актриса Алиса Гребенщикова.

Ранее Музей обороны Москвы пригласил горожан на празднование Дня Победы.

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