Москвичей пригласили на танцевальный флешмоб «Вальс Победы»
В субботу, 8 мая, возле столичного Музея Победы пройдет традиционный масштабный танцевальный флешмоб «Вальс Победы». Сотни танцевальных пар закружатся под звуки «Майского вальса».
Участниками флешмоба станут профессиональные танцоры, школьники, студенты и представители старшего поколения. Они станцуют победный вальс за себя и за тех, кому не суждено было разделить радость Победы.
В 14:00 состоится сбор участников флешмоба и репетиция, в 15:00 начнется мероприятие.
Также в субботу, 8 мая, в 15:15 пройдет конкурс костюмов послевоенных лет и танцевальная программа для всех желающих.
Ранее сообщалось, что одна из московских школ открыла выставку в Музее Победы в преддверии 9 мая.
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