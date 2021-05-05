Москвичей пригласили на танцевальный флешмоб «Вальс Победы»

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В субботу, 8 мая, возле столичного Музея Победы пройдет традиционный масштабный танцевальный флешмоб «Вальс Победы». Сотни танцевальных пар закружатся под звуки «Майского вальса».

Участниками флешмоба станут профессиональные танцоры, школьники, студенты и представители старшего поколения. Они станцуют победный вальс за себя и за тех, кому не суждено было разделить радость Победы.

В 14:00 состоится сбор участников флешмоба и репетиция, в 15:00 начнется мероприятие.

Также в субботу, 8 мая, в 15:15 пройдет конкурс костюмов послевоенных лет и танцевальная программа для всех желающих.

Ранее сообщалось, что одна из московских школ открыла выставку в Музее Победы в преддверии 9 мая.

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