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Музей Победы получит побывавшую в Космосе микрокопию Знамени Победы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Музей Победы получит побывавшую в Космосе микрокопию Знамени Победы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Фонды Музея Победы пополнятся уникальными экспонатами. На вечное хранение в музей передадут самое маленькое Знамя Победы и миниатюрную копию ордена Отечественной войны I степени.

Две микроминиатюры были созданы новосибирским мастером Владимиром Анискиным. Сверхмаленькая копия Знамени Победы, размер которой составляет 7,672 на 3,828 миллиметра, вошла в Книгу рекордов России. Она сделана из ниточек, снятых с официальной копии Знамени Победы.

В мае 2020 года копии знамени и ордена были доставлены космонавтом Иваном Вагнером на Международную космическую станцию. Он перевез их туда в маленьком медальоне. Микроминиатюры пробыли на МКС 195 дней.

Торжественная церемония передачи новых экспонатов Музею Победы состоится в среду, 5 мая, в 11:00.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил праздничные мероприятия к 9 Мая.

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