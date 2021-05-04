Праздник «Салют, Победа!» пройдет в музее Вооруженных Сил РФ
Центральный музей Вооруженных Сил РФ приглашает 9 мая на праздник «Салют, Победа!».
Мероприятие начнется с трансляции в фойе музея парада на Красной площади. После его окончания посетители услышат песни военных лет в исполнении артистов ЦДРА.
Пройдут конкурсы, посвященные Великой Отечественной войне, в которых примут участие гости музея.
В завершение праздника выступят солисты вокального ансамбля «Красные флаги» с программой военных песен времен Великой Отечественной войны и о войне.
Напомним, что в музее открыта выставка «Последний подвиг генерала Н. Э. Берзарина».
Вход в музей и участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте организации.
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