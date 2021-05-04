Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Праздник «Салют, Победа!» пройдет в музее Вооруженных Сил РФ
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Праздник «Салют, Победа!» пройдет в музее Вооруженных Сил РФ

Ольга Маркова

Культура

Центральный музей Вооруженных Сил РФ приглашает 9 мая на праздник «Салют, Победа!».

Мероприятие начнется с трансляции в фойе музея парада на Красной площади. После его окончания посетители услышат песни военных лет в исполнении артистов ЦДРА.

Пройдут конкурсы, посвященные Великой Отечественной войне, в которых примут участие гости музея.

В завершение праздника выступят солисты вокального ансамбля «Красные флаги» с программой военных песен времен Великой Отечественной войны и о войне.

Напомним, что в музее открыта выставка «Последний подвиг генерала Н. Э. Берзарина».

Вход в музей и участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте организации.

Читайте также: Парад старинных автомобилей пройдет в Москве 9 мая

праздникЦентральный музей Вооруженных силДень Победы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Евгений Онегин был святым

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Все мнения
О проекте