Праздник «Салют, Победа!» пройдет в музее Вооруженных Сил РФ

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центральный музей Вооруженных Сил РФ приглашает 9 мая на праздник «Салют, Победа!».

Мероприятие начнется с трансляции в фойе музея парада на Красной площади. После его окончания посетители услышат песни военных лет в исполнении артистов ЦДРА.

Пройдут конкурсы, посвященные Великой Отечественной войне, в которых примут участие гости музея.

В завершение праздника выступят солисты вокального ансамбля «Красные флаги» с программой военных песен времен Великой Отечественной войны и о войне.

Напомним, что в музее открыта выставка «Последний подвиг генерала Н. Э. Берзарина».

Вход в музей и участие в мероприятиях бесплатное, сообщается на сайте организации.

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