Московская школа открыла выставку в Музее Победы в преддверии 9 мая
Новая выставка в рамках программы «Школьный музей Победы» открылась в Музее Победы 4 мая. Свои раритеты представила московская школа № 1357 «На Братиславской».
Экспозиция «Великая Отечественная война в творчестве детей» состоит из трех разделов: «Живая родословная», «Эхо войны» и «В памяти потомков». Она рассказывает о том, как дети воспринимают Великую Отечественную и сохраняют о ней память.
Центральным экспонатом выставки стала подборка советских газет с публикациями о Победе над фашистской Германией. Кроме того, посетители увидят личные вещи ветеранов, снаряжение советских и немецких солдат, агитационные листовки, подлинные фотографии, сделанные в Берлине в 1945 году.
Выставка будет работать до 16 мая.
Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил праздничные мероприятия к 9 Мая.
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