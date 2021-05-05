Московская школа открыла выставку в Музее Победы в преддверии 9 мая

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Новая выставка в рамках программы «Школьный музей Победы» открылась в Музее Победы 4 мая. Свои раритеты представила московская школа № 1357 «На Братиславской».

Экспозиция «Великая Отечественная война в творчестве детей» состоит из трех разделов: «Живая родословная», «Эхо войны» и «В памяти потомков». Она рассказывает о том, как дети воспринимают Великую Отечественную и сохраняют о ней память.

Центральным экспонатом выставки стала подборка советских газет с публикациями о Победе над фашистской Германией. Кроме того, посетители увидят личные вещи ветеранов, снаряжение советских и немецких солдат, агитационные листовки, подлинные фотографии, сделанные в Берлине в 1945 году.

Выставка будет работать до 16 мая.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил праздничные мероприятия к 9 Мая.

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