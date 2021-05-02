Главархив рассказал о развитии радиовещания в послевоенной Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Решение о создании в Москве технической базы для развития радиовещания было принято Моссоветом весной 1945 года. Об этом рассказали в столичном Главархиве.

Перед войной в столице работали более 500 тысяч радиотрансляционных установок. Уточняется, что общая протяженность радиотрансляционных сетей достигала пяти тысяч километров.

В 1945 году в Моссовете поняли, что необходимо модернизировать сети радиовещания, так как от слушателей в день поступало по 400 жалоб о перебоях в вещании.

Власти подписали постановление о строительстве шести трансформаторных подстанций, которые позволили радиостанциям работать чисто и без перебоев. Число радиоабонентов в столице увеличилось на 50 тысяч человек.

Кроме того, на улицах Москвы установили 150 громкоговорителей и отремонтировали 500 километров радиотрансляционных линий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Музей Победы подготовил праздничные мероприятия к 9 Мая.

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