Удаленную регистрацию безработных продлили для жителей Подмосковья

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Возможность удаленной регистрации безработных продлили в Московской области. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Регистрация доступна на портале «Работа в России». Туда поступает вся необходимая информация из государственных структур. Повторная регистрация проводится также в удаленном формате.

— С 2020 года была реализована возможность дистанционной подачи заявления на признание гражданина безработным. Этой возможностью воспользовались более 350 тысяч человек, — рассказала глава ведомства Ирина Фаевская.

В настоящее время на бирже труда в Московской области состоят свыше 89 тысяч граждан, а пособия получают более 33 тысяч, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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