Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Удаленную регистрацию безработных продлили для жителей Подмосковья
Фото: Pixabay/Firmbee

Удаленную регистрацию безработных продлили для жителей Подмосковья

Елена Фролова

Общество

Возможность удаленной регистрации безработных продлили в Московской области. Такую информацию предоставили в пресс-службе регионального Министерства социального развития.

Регистрация доступна на портале «Работа в России». Туда поступает вся необходимая информация из государственных структур. Повторная регистрация проводится также в удаленном формате.

— С 2020 года была реализована возможность дистанционной подачи заявления на признание гражданина безработным. Этой возможностью воспользовались более 350 тысяч человек, — рассказала глава ведомства Ирина Фаевская.

В настоящее время на бирже труда в Московской области состоят свыше 89 тысяч граждан, а пособия получают более 33 тысяч, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Читайте также: Силуанов заявил о постепенном снижении безработицы в России

безработицаМосковская областьбиржа труда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: Как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Все мнения
О проекте