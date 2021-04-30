Силуанов заявил о постепенном снижении безработицы в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Уровень безработицы в России постепенно снижается. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

По его словам, в настоящее время уровень безработицы в стране составляет чуть более пяти процентов.

— Она (безработица — прим. «ВМ») уже достигла уровня чуть более пяти процентов, то есть мы выходим на нормальные уровни занятости, — цитирует Силуанова ТАСС.

Ранее Силуанов заявил, что в 2021 году дефицит бюджета России остановится на уровне 2,4 процента ВВП. По его словам, в последующие годы в России планируется снизить дефицит бюджета до одного процента ВВП.

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