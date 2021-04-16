Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Силуанов рассказал о снижении дефицита бюджета России в 2021 году
Фото: Администрация президента РФ

Силуанов рассказал о снижении дефицита бюджета России в 2021 году

Анастасия Волоснова

Экономика

В 2021 году дефицит бюджета России остановится на уровне 2,4 процента ВВП. Об этом в пятницу, 16 апреля, рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Предположительно, показатель достигнет 2–2,4 процента ВВП, отметил Силуанов. По его словам, в последующие годы в России планируется снизить дефицит бюджета до одного процента ВВП.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса показатель вырос до 3,8 процента ВВП. В прошлом году дефицит федерального бюджета составил 4,1 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что курсы евро и доллара снизились на Московской бирже.

Читайте также: Цены в российском автопроме выросли на 10,2 процента с начала 2021 года

экономикаВВПсредства из бюджета
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Штанов нет, но это не проблема

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сати Казанова ушла в оккультизм

Все мнения
О проекте
Читайте нас в