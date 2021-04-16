Силуанов рассказал о снижении дефицита бюджета России в 2021 году

Фото: Администрация президента РФ

В 2021 году дефицит бюджета России остановится на уровне 2,4 процента ВВП. Об этом в пятницу, 16 апреля, рассказал министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Предположительно, показатель достигнет 2–2,4 процента ВВП, отметил Силуанов. По его словам, в последующие годы в России планируется снизить дефицит бюджета до одного процента ВВП.

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса показатель вырос до 3,8 процента ВВП. В прошлом году дефицит федерального бюджета составил 4,1 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что курсы евро и доллара снизились на Московской бирже.

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