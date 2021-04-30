Силуанов спрогнозировал постепенное снижение уровня инфляции в России

Фото: Администрация президента РФ

Инфляция в России будет постепенно замедляться. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

По его словам, к концу 2021 года инфляция может выйти на уровень четыре процента. В настоящее время показатель инфляции в стране составляет порядка пяти–шести процентов, сообщает ТАСС.

Ранее Силуанов заявил, что в 2021 году дефицит бюджета России остановится на уровне 2,4 процента ВВП. По его словам, в последующие годы в России планируется снизить дефицит бюджета до одного процента ВВП.

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