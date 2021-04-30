Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Силуанов спрогнозировал постепенное снижение уровня инфляции в России
Фото: Администрация президента РФ

Силуанов спрогнозировал постепенное снижение уровня инфляции в России

Кирилл Николаев

Экономика

Инфляция в России будет постепенно замедляться. Об этом в пятницу, 30 апреля, рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

По его словам, к концу 2021 года инфляция может выйти на уровень четыре процента. В настоящее время показатель инфляции в стране составляет порядка пяти–шести процентов, сообщает ТАСС.

Ранее Силуанов заявил, что в 2021 году дефицит бюджета России остановится на уровне 2,4 процента ВВП. По его словам, в последующие годы в России планируется снизить дефицит бюджета до одного процента ВВП.

Читайте также: «Поспешили»: эксперты обсудили повышение Центробанком ключевой ставки

экономикаинфляция в РФАнтон Силуанов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте