Жираф Самсон вышел в наружный вольер Московского зоопарка после зимы

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Жираф Самсон вышел в наружный вольер Московского зоопарка после зимнего сезона. Об этом сообщили в столичном зоосаде в пятницу, 7 мая.

— Пришла весна — и наш жираф Самсон снова выходит в уличный вольер. Всю зиму он провел в теплом и уютном помещении — на первом этаже Музея истории зоопарка, которого Самсон является негласным хранителем, — говорится в сообщении, опубликованном на странице зоосада в Instagram.

Отмечается, что Самсон скучал по посетителям, так как он «очень общительный» жираф и «легко идет на контакт». Представители зоопарка настоятельно просят посетителей не кормить жирафа, так как любые угощения могут навредить здоровью животного.

Кроме жирафа в уличные вольеры также вышли лемуры, обезьяны и фламинго.

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