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Названа вероятная причина гибели краснокнижных тюленей в Каспийском море
Фото: pixabay.com

Названа вероятная причина гибели краснокнижных тюленей в Каспийском море

Кирилл Николаев

Животные

Массовая гибель краснокнижных тюленей в Каспийском море может быть связана с браконьерским ловом рыбы. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Отмечается, что, скорее всего, тюлени попали в рыболовные тралы. После чего с большей части животных сняли шкуры и сбросили в море.

В Минприроды подчеркнули, что из-за этого инцидента популяция редких животных поставлена под угрозу. Ведомство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что на берег Каспийского моря вынесло 170 мертвых молодых особей краснокнижных тюленей.

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Каспийское моретюлениживотные
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