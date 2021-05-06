Московские ученые выясняют причины массовой гибели каспийских нерп

Фото: vk.com / Спасение тюленей 699-23-99

Причины массовой гибели каспийских нерп на побережье в Дагестане устанавливает группа ученых научно-экспедиционного центра «Морские млекопитающие». Об этом сообщили в пресс-службе Каспийского природоохранного центра (КПЦ).

Также исследования проводят специалисты КПЦ, ученые института экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета. Берег Каспийского моря, где нашли погибших животных, осмотрели.

Речь идет об участке между Зеленоморском и санаторием «Каспий». Здесь нашли 30 тюленей, некоторые из которых были без шкур. Это молодые животные не старше двух лет. Их зубы взяли для обследования.

— Мы находим сети, большое количество пластика, даже шины и бамперы от машин. И на мусорный полигон не надо ходить, чтобы увидеть все эти «мусорные красоты», — цитирует Директора института экологии и устойчивого развития Алимурада Гаджиева РИА Новости.

Точной версии гибели животных еще нет. Наиболее вероятные причины: загрязнение Каспийского моря, браконьерские сети-путанки, вирусы.

Ранее почти три сотни оленей погибли на севере Камчатки.

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