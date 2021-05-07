Надгробие Ивана Сурикова отреставрировали на Пятницком кладбище в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Надгробие поэта Ивана Сурикова, которое является объектом культурного наследия, отреставрировали на Пятницком кладбище в Москве.

Отмечается, что специалисты уже провели некоторые комплексные работы: расчистили поверхности, перебрали элементы и заделали швы каменных блоков. Также у захоронения были устранены сколы и пятна.

— Кроме того, все поверхности обработали специальными составами и защитили от коррозии, — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Реставрационные работы затронули все элементы захоронения. Специалисты облагородили цветник и ограду, привели в порядок постаменты и отремонтировали фундамент, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, поэт Иван Суриков умер в Москве от туберкулеза в 1880 году и был похоронен на Пятницком кладбище, которое является одним из старейших в Москве. Оно было заложено после чумного бунта в 1771 году по указу Екатерины II.

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