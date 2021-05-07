Спорткомплекс на территории стадиона «Торпедо» в Москве поставили на кадастровый учет

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Россия, Москва, Восточная улица, 4А Карта всех событий

Управление Росреестра по Москве совместно со столичной Кадастровой палатой поставили физкультурно-оздоровительный комплекс на территории стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.

Спортивный комплекс находится по адресу Восточная улица, дом 4А, строение 4.

Общая площадь объекта составляет более 7,2 тысячи квадратных метров и рассчитана на одновременное посещение порядка 250 человек.

Отмечается, что на территории комплекса будет обустроен манеж для игры в футбол, помещения для занятий боксом и тренажерный зал. Посетители смогут отдохнуть в буфете или провести время в зоне ожидания.

Директор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова добавила, что ФОК позволит обеспечить подготовку большего числа спортсменов, нежели это возможно в настоящий момент, а также станет комфортным местом пребывания для любителей спорта.

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