Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Спорткомплекс на территории стадиона «Торпедо» в Москве поставили на кадастровый учет
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Спорткомплекс на территории стадиона «Торпедо» в Москве поставили на кадастровый учет

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Восточная улица, 4А Карта всех событий

Управление Росреестра по Москве совместно со столичной Кадастровой палатой поставили физкультурно-оздоровительный комплекс на территории стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова на кадастровый учет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по Москве.

Спортивный комплекс находится по адресу Восточная улица, дом 4А, строение 4.

Общая площадь объекта составляет более 7,2 тысячи квадратных метров и рассчитана на одновременное посещение порядка 250 человек.

Отмечается, что на территории комплекса будет обустроен манеж для игры в футбол, помещения для занятий боксом и тренажерный зал. Посетители смогут отдохнуть в буфете или провести время в зоне ожидания.

Директор Кадастровой палаты по Москве Елена Спиридонова добавила, что ФОК позволит обеспечить подготовку большего числа спортсменов, нежели это возможно в настоящий момент, а также станет комфортным местом пребывания для любителей спорта.

Читайте также: Фанаты «Арсенала» и московского «Спартака» устроили потасовку на матче РПЛ

СпортФК Торпедоспортивные комплексы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: Как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Юрий Козлов
Юрий Козлов

От самиздата до блогосферы: как живое слово побеждает цензуру

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Пражская» в опале: зачем переименовывать станцию метро

Все мнения
О проекте