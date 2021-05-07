Названы породы собак, которых можно заводить в доме с маленькими детьми

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Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков объяснил, каких собак можно заводить в семьях, где растут маленькие дети.

Ранее специалисты Хельсинского университета сообщили, что собаки меньшего размера с большой вероятностью будут вести себя агрессивней, чем особи крупных и средних видов. В топ-5 самых агрессивных пород они добавили пуделя, шелти, цвергшнауцера, немецкую овчарку и испанскую водяную собаку. Далее, по их словам, в списке находятся китайская хохлатая, немецкий миттельшпиц, ирландский мягкошерстный пшеничный терьер и другие породы.

Исследователи утверждают, что на поведение животных влияют пожилой возраст, их принадлежность к мужскому полу и страх. Помимо этого, на поведение влияют размер тела животного и отсутствие контактов с другими животными.

— Существует такая группа — собаки-бебиситтеры. Они могут ухаживать за ребенком практически как няни. К ним относятся лабрадоры, золотистые ретриверы. Есть даже овчарки, способные ухаживать за детьми и защищать их. К этой же группе относятся хаски, — объяснил Шеляков.

При этом он подчеркнул, что овчарки и хаски — громкие собаки, отмечает «Москва 24». Как пояснил эксперт, такие собаки могут напугать ребенка, поэтому нужно учитывать это, например, если малыш пугливый. Кроме того, он рекомендовал йоркширских терьеров.

— У них шерсть неколючая и приятная на ощупь. Считается, что они гипоаллергенные, — добавил Шеляков.

Кроме того, представители этой породы имеют уравновешенный характер. По мнению специалиста, лучше всего, когда ребенок и собака вместе с детства.

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