Врач Елена Кац: Поликлиники Москвы приводятся к очень высокому стандарту

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Единые стандарты медучреждений в Москве отвечают всем вызовам, которые стоят перед современной системой здравоохранения. Об этом сообщила главный врач поликлиники № 7, муниципальный депутат района Вешняки Елена Кац, комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

Накануне в своем блоге глава города заявил о том, что в 2020 году правительство Москвы всерьез взялось за амбулаторное звено, и в ближайшие несколько лет будет отремонтировано 137 столичных поликлиник.

Поликлиника под руководством доктора Кац одной из первых была включена в программу капитального ремонта. В начале года завершился ремонт филиала поликлиники на улице Старый Гай.

— Сергей Семенович абсолютно прав, когда говорит о том, что самое важное направление сегодня — амбулаторное звено, — сказала Елена Кац. — Когда мы добились ремонта нашего филиала, результаты были поразительные: учреждение буквально преобразилось. Технологическое переоснащение, оптимальная логистика, удобные и комфортные пространства — все это на пользу и врачам, и пациентам.

Программа капитального ремонта медицинских учреждений в Москве предполагает соответствие поликлиник столичному стандарту. Обязательные требования к поликлинике для взрослых: наличие в каждом филиале врачей восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях дополнительно — специалистов по пяти узким направлениям. Стандартом предусмотрено также оптимальное оснащение поликлиник оборудованием, замена аналоговых аппаратов цифровыми.

После капитального ремонта в зданиях будут установлены маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Каждое головное здание поликлиники для взрослых оснастят аппаратами МРТ, КТ, денситометрами (аппаратами для исследования костной ткани), аппаратами УЗИ экспертного класса и оборудованием для контроля состояния больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца.

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