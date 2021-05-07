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Атомную подлодку «Казань» приняли в состав военно-морского флота РФ
Фото: pixabay.com

Атомную подлодку «Казань» приняли в состав военно-морского флота РФ

Полина Долганова

Внутренняя политика

Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» приняли в состав военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Церемония принятия подлодки в состав ВМФ состоялась на предприятии «Севмаш» в городе Северодвинск.

— На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский военно-морской флаг, который главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вручил командиру АПК «Казань» капитану первого ранга Александру Бекетову, — говорится в сообщении пресс-службы.

Главнокомандующий Евменов выразил уверенность в том, что экипаж крейсера будет достойно и высококачественно укреплять обороноспособность границ Российской Федерации.

Изначально ракетный крейсер «Казань» должны были передать военно-морскому флоту в 2019 году, однако испытания судна затянулись, а передача была перенесена на два года, сообщает РИА Новости.

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