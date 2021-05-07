Немецкое издание назвало супероружие России, гарантирующее сохранение статуса сверхдержавы

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Эксперт немецкого издания Focus Томас Егер высказался об оружии России, которое позволит ей оставаться сверхдержавой и обеспечить безопасность национального суверенитета.

По мнению эксперта, усиление противоборства в космосе и планы Китая построить космическую станцию могут помешать России сохранить статус сверхдержавы. Именно по этой причине, как отметил специалист, РФ старается модернизировать «потенциал стратегического устрашения». В качестве примеров эффективного оружия России Егер выделил атомный подводный дрон «Посейдон» и гиперзвуковую ракету «Циркон».

Говоря о подводном дроне, автор статьи отметил, что с помощью него Россия может наносить ядерный удар из подводных глубин.

Что касается гиперзвуковой ракеты, обозреватель отметил ее огромную скорость, которая не позволяет противнику отразить удар.

— Путин подводит свою страну к новому этапу российской и мировой политики, — подытожил Егер.

По его мнению, новые виды оружия усиливают степень влияния Москвы на остальной мир и не допускают втягивания в возможный конфликт между США и Китаем.

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