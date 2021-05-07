Как в 1945-м. Чем удивит погода в Москве в День Победы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Погода в Москве в День Победы может повторить показатели 9 мая 1945 года. Об этом «Вечерней Москве» заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она сообщила, что в целом 9 мая в столице пройдет без осадков, однако могут встретиться облака, с которых «выпадет немного капель».

— Параду это не помешает, но погода будет более облачная, чем сейчас (7 мая — прим. «ВМ»). У нас на высоте барическая ложбина, что будет способствовать развитию кучевой облачности, — пояснила синоптик.

По ее словам, особого тепла ждать не приходится: столбики термометров покажут примерно плюс 13.

— Должна вам заметить, — добавляет Позднякова, — что в 1945 году в Москве День Победы был прохладным и довольно облачным. Тогда днем было плюс 12, а первой половине дня немного моросило. Погода в этом году в столице 9 мая отчасти повторит ситуацию 1945 года.

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