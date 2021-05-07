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Названы самые популярные авианаправления на лето из Петербурга
Фото: pixabay.com

Названы самые популярные авианаправления на лето из Петербурга

Елена Фролова

Общество

Многие россияне уже начали планировать отпуск. Центр аналитики сервиса поездок и путешествий Tutu.ru выяснил, какие авианаправления являются самыми востребованными внутри страны.

Оказалось, что средний чек за перелеты по России с 1 июня по 31 августа равен 9415 рублей в одну сторону. Эта сумма на 11 процентов ниже, чем в 2020 году. Аналитики также определили десять самых популярных направлений на лето, которые будут совершаться из Северной столицы. В результате лидером для путешественников стал Симферополь. Кроме того, каждый пятый билет из Петербурга куплен в Сочи.

Помимо этого, в десятку лучших направлений попали Москва, Ростов-на-Дону, Махачкала, Владивосток, Минеральные Воды, Геленджик, Горно-Алтайск и Калининград, отмечают «Невские новости».

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