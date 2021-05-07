Волонтер поделился впечатлениями от репетиции парада Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Молодые активисты общественного движения «Волонтеры Победы» из Подмосковья работали во время генеральной репетиции военного парада на Красной площади. Одним из них был доброволец Матвей Малаев, который поделился своими впечатлениями.

Молодой человек живет в Звездном Городке. Впервые ему удалось воочию понаблюдать за репетицией парада Победы.

— С детства мечтал об этом, потому что видел это шествие только по телевизору. Никогда не думаешь о запахе, который проходит, звуках, наполняющих все вокруг. По экрану не видно людей, которые наблюдают за парадом, — объяснил волонтер.

По его словам, было интересно посмотреть на пожилых людей, ежегодно посещающих данное грандиозное событие. Для них посмотреть парад стало старой доброй традицией, отмечает телеканал 360.

Всего во время репетиции работали десять волонтеров из Московской области. Уточняется, что Матвей находился на трибуне. В его обязанности входила помощь людям при занятии своих мест.

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