Врач-эндокринолог обозначила важный секрет всех диет

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Быстро скинуть лишний вес к лету и привести себя в форму хочет практически каждая девушка. Большинство худеющих выбирают путь отказа от вкусной еды. Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог, член Российской ассоциации эндокринологов Елена Евдокимова рассказала о пользе и вреде различных диет.

По ее мнению, для того, чтобы похудеть, не нужно придерживаться экстремальных диет. Многие современные врачи советуют своим пациентам в стремлении скинуть лишние кило придерживаться сбалансированного питания, так как организму требуется множество питательных веществ.

— Диета — это специально разработанный режим питания, который не предполагает ограничения в продуктах питания и голодание, — подчеркнула диетолог.

При этом она добавила, что в настоящее время диеты чаще сводят к запретительным мерам, что в корне меняет их смысл. Люди заставляют себя придерживаться очередной модной диеты, не меняя при этом ни культуру питания, ни образ жизни. Как подчеркнула врач, лучшей альтернативой всем строгим диетам считается сбалансированный рацион питания, где будут понижено содержание жиров и повышено – клетчатки, отмечает Nation News.

Здоровье человека во многом зависит от качества и разнообразия еды. Все это влияет на обмен веществ в организме, функциональную работу органов и систем, клеток и тканей. Исключение любого важного элемента может стать причиной необратимых последствий.

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