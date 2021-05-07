«Волонтеры Победы» поздравят ветеранов живыми открытками

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Накануне Дня Победы участники движения «Волонтеры Победы» готовят необычный подарок ветеранам Великой Отечественной войны — они записывают видеообращения для тех, кто освобождал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Так, добровольцы передают героям «привет» из тех мест, где ветераны воевали, благодарят их за мирное небо над головой, а также поздравляют с наступающим 9 Мая. Живые открытки уже подготовили для представителей старшего поколения активисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, а также других российских и зарубежных городов. Волонтеры покажут эти видеооткрытки ветеранам при вручении подарков во время личной встречи.

— Дорогой Виктор Андреевич, передаю вам привет с берегов Дуная! Спасибо вам большое за мирное небо Будапешта, города, в котором я родилась и живу. Вы освободили Венгрию от нацизма. Во время боев, рискуя своей жизнью, сохранили памятники архитектуры, парламент, соборы, музеи, — говорится в обращении волонтера из Венгрии Валерии Антоновой к ветерану Виктору Андреевичу Шигину.

На данный момент герой этого послания живет в Орле, сообщает издание «Взгляд». Уточняется, что в годы Великой Отечественной войны его призвали в Рабоче-крестьянскую Красную армию в Вологодской области. Он служил в 98-м гвардейском батальоне 68-й гвардейской стрелковой дивизии. Виктор Шигин принимал участие в битве на Орловско-Курской дуге. Награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны второй степени», медалями «За Отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу над Германией».

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