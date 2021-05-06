«Волонтеры Победы» навестили ветеранов Подмосковья более 10 тысяч раз

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участники движения «Волонтеры Победы» во время пандемии коронавирусной инфекции в Подмосковье навестили ветеранов более десяти тысяч раз. Об этом сообщил руководитель Регионального штаба «Волонтеры Победы» Московской области Александр Печенегин.

Он подчеркнул, что на данный момент участниками проекта являются более 3,5 тысячи человек.

— Мы подвели итоги за 2020 год. Выяснилось, что свыше десяти тысяч раз наши волонтеры навестили ветеранов Великой Отечественной войны во время пандемии, — пояснил Печенегин.

По его словам, добровольцы помогали им во всех делах, о которых просили сами представители старшего поколения.

— Количество неравнодушных людей начиналось с 300, а сейчас у нас уже 42 отделения в 42 городах — это больше 3,5 тысячи человек. Каждый понимает, что делает правильные вещи, заражая своим позитивом, своей энергией, своими добрыми делами других ребят, школьников, молодежь, людей пожилого возраста, — добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что проект имеет свою особенность — в школьных отрядах состоят ребята с 14 лет, а в местных отрядах — с 18 лет, отмечает «Радио 1». Уточняется, что движение «Волонтеры Победы» в этом году отметило свое четырехлетие.

Читайте также: «Помнить каждого»: патронатную акцию запустили в Московской области