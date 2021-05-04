«Помнить каждого»: патронатную акцию запустили в Московской области

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Акцию «Помнить каждого» запустили в Московской области. Одной из ее программ станет поздравление ветеранов волонтерами в честь Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

— В связи с пандемией COVID-19 больших уличных торжеств по случаю годовщины Великой Победы не будет. Однако праздника ждут все жители, особенно наши ветераны, труженики тыла, бывшие узники и блокадники. Мне кажется, что оставлять их без внимания, праздника и подарков нельзя, — подчеркнула депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Она также пригласила всех желающих стать волонтерами акции. Первые подарки планируется раздать ветеранам в Павловском Посаде и Электрогорске, отмечает «Радио 1». Потом волонтеры будут чествовать участников Великой Отечественной войны в Давыдове, Электростали, Ильинском Погосте, Куровском и Соболевском.

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