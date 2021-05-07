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Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов: «Детская безопасность — это коллективная работа всех взрослых»
Фото: Пресс-служба ЛизаАлерт

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов: «Детская безопасность — это коллективная работа всех взрослых»

Василий Плиткин

Общество

С начала мая в России участились случаи пропажи детей. В частности, за последние дни в ходе поисков отряда «ЛизаАлерт» в Дагестане и Калининградской области двое детей были найдены погибшими. Координатор поисково-спасательного отряда Олег Леонов попросил родителей быть бдительными и напомнил простейшую технику безопасности.

— Обычно, когда подобные трагедии происходят, все сразу начинают винить родителей. Хотя очевидно, невозможно оградить своих детей от всех опасностей. И родителям в этой ситуации больнее всего, — отметил Леонов.

Он подчеркнул, что детская безопасность — это общее дело всех взрослых. По словам координатора отряда, многих трагедий удалось бы избежать, если люди просто не проходили бы мимо.

— Поэтому я прошу всех взрослых: если вы идете по улице и видите, как ребенок играет в неположенном месте, слишком маленький, чтобы гулять одному, делает опасные вещи, не будьте равнодушным, остановитесь и помогите. А если ситуация серьезная, то позвоните по номеру экстренных служб — 112 с мобильного телефона, — сказал Олег Леонов.

Координатор отряда «ЛизаАлерт» также предупредил о повышенном риске пропаж в весенне-летний период. Зачастую в торговых центрах дети теряются в толпе. На этот случай ребенка надо проинструктировать оставаться на месте. И важно, чтобы у него всегда был заряженный телефон.

Напомним, в мае традиционно открывается лесной поисковый сезон. Люди едут отдыхать с семьями на природу и зачастую теряются. В особой опасности — дети и пожилые люди.

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