Директор Ботанического сада МГУ поддержал инициативу тележурналиста Попова об озеленении Москвы

Фото: Мария Попова

Тележурналист Евгений Попов выступает за увеличение норматива компенсационного озеленения в Москве и планирует организовать встречу с экспертами и экологами по проработке данной инициативы.

— Сохранение «зеленых уголков» Москвы – один из моих приоритетов, — говорит ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия» Евгений Попов, — Считаю, что взамен каждого срубленного дерева надо высаживать два, причем, в этом же районе. Готовлю коллективные обращения в органы власти по поводу озеленения Мичуринского проспекта, восстановления яблоневого сада в районе Фили-Давыдково. Поддержать инициативы жители могут на сайте моего волонтерского штаба.

Журналист отметил, что планирует привлечь к обсуждению темы озеленения специалистов и экологов. За консультацией мы обратились к признанному эксперту в сфере природы и урбанистики Алексею Ретеюму, бессменному директору Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», вице-президенту Московского общества испытателей природы, председателю Совета Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств России.

– Алексей, в преддверии Дня Победы в парках и во дворах горожан были высажены кусты сирени. Как правильно с научной точки зрения высаживать деревья в городской среде? Как за ними ухаживать?

– В преддверии Дня Победы проходит много экоакций, на которых высаживаются кустарники. Большой популярностью пользуется сирень. Интересный факт: многие ее сорта названы в честь наших великих полководцев - победителей в Великой Отечественной войне. Например, в Аптекарском огороде представлены сорта «Маршал Жуков», «Маршал Конев», «Маршал Рокоссовский». Не нужно забывать, что за молодыми саженцами нужно ухаживать, особенно на первых порах. В первую половину лета сирень нужно поливать по мере подсыхания почвы и рыхлить землю вокруг.

– Евгений Попов выступает за масштабное озеленение. С точки зрения профессионала, какие растения и в каком порядке нужно высаживать?

– Как правило, сначала сажают крупные растения, в возрасте 7-10 лет и высотой 3-5 метров. Ствол защищают кожухом (раньше в этих же целях их белили, но это технология прошлого), чтобы не повредить деревья в период, когда у них нежная кора и защитить от солнечного излучения. Особенно чувствительны к нему, кстати, молодые яблони. Кстати, именно яблонями славится Мичуринский проспект. Затем, когда появляются многочисленные виды луговых растений, можно развести разнотравье.

– А что лучше приживается в Москве?

– Все подмосковные виды растений, растения средней полосы – клены, ясени, дубы, липы, некоторые виды тополей, лиственница. Кроме елей и сосен, которые никогда не сбрасывают хвою и плохо переносят загазованность. У тополей много недостатков, в том числе пух и ломкость, но можно сажать мужские экземпляры. Или заменить их на орехи, липы, березу, которые гораздо более безопасны.

– Каким вам видится «зеленое» будущее Москвы?

– Существует правило: чем больше растений, тем лучше. В перспективе, если говорить о мечтах, все дорожно-уличное пространство будет занято садами, лесами и лугами. Весь наземный транспорт уйдет под землю, кроме туристических автобусов или трамваев. Также в будущем люди откажутся от асфальтированных поверхностей. Они будут заменены на грунтовые водопроницаемые или в крайнем случае на плитки с «ушками», между которыми всегда остается пространство для просачивания влаги и роста травы. Во дворах можно организовать тропинки с покрытием из переработанной древесины. У нас есть пример всего этого в Ботаническом саду. В каком-то смысле мы на своей территории проектируем модели будущего.

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