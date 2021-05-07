Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ушел из жизни народный артист России Владимир Качан
Фото: Youtube / Телеканал Культура

Ушел из жизни народный артист России Владимир Качан

Анастасия Колоскова

Звезды

Актер и писатель Владимир Качан умер на 74-м году жизни. Причиной его смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 7 мая, сообщил художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

— Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса, — рассказал он.

Дата прощания и похорон артиста пока не известна.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Качан родился 18 мая 1947 года в городе Ворошилове (современный Уссурийск). Окончил московское Щукинское училище. В разное время играл на сценах столичного ТЮЗа, Театра на Малой Бронной, Театра имени Станиславского, Школы современной пьесы и театра-студии Олега Табакова.

Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Когда я стану великаном», «Тайна Снежной королевы», «Петровка, 38», а также по сериалам «Чтобы помнили», «Маргарита Назарова», «Диверсант» и другим.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Камран Гасанов
Камран Гасанов

День Аль-Кудс: как решить палестинский вопрос

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Простите, часовню тоже я развалил?»: кто взорвал склады в Болгарии

Александр Поляков
Александр Поляков

Быстро и выгодно: зачем городам объединяться в треугольники

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Миллион призов уже подготовлен

Все мнения
О проекте