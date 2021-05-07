Ушел из жизни народный артист России Владимир Качан

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Актер и писатель Владимир Качан умер на 74-м году жизни. Причиной его смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 7 мая, сообщил художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

— Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса, — рассказал он.

Дата прощания и похорон артиста пока не известна.

СПРАВКА «ВМ»

Владимир Качан родился 18 мая 1947 года в городе Ворошилове (современный Уссурийск). Окончил московское Щукинское училище. В разное время играл на сценах столичного ТЮЗа, Театра на Малой Бронной, Театра имени Станиславского, Школы современной пьесы и театра-студии Олега Табакова.

Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Когда я стану великаном», «Тайна Снежной королевы», «Петровка, 38», а также по сериалам «Чтобы помнили», «Маргарита Назарова», «Диверсант» и другим.